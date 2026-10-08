बिहार पुलिस के दारोगा ने जापान में गाड़ा झंडा, मेडल जीतने पर सीएम ने किया सम्मानित

संवाद सूत्र, डोरीगंज (सारण)। सारण के काजीपुर की मिट्टी से निकले बॉबी कुमार ने एशियन गेम्स में भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर सारण का मान बढ़ाया है।

जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन गेम्स की सेपक टाकरा स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले बॉबी की उपलब्धि पर बिहार सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया। पटना के लोकसेवक भवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया।

मेहनत के दम पर देश को दिलाया पदक: सम्मान समारोह में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह और बॉबी की मां मंजु देवी भी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री ने बॉबी की उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि बॉबी कुमार ने प्रतिभा और मेहनत के दम पर देश के साथ बिहार का गौरव बढ़ाया है।