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Bihar Flood: गंडक का पानी NH-722 पर चढ़ा, तेज धार से आवागमन प्रभावित; मकेर-अमनौर के 33 गांव संकट में

By Rajeev Kumar Edited By: Radha Krishna
Published: Wed, 30 Sep 2026 10:14 PM (GMT+05:30)

सारण के मकेर अस्पताल चौक के पास NH-722 पर गंडक नदी का पानी चढ़ गया है, जिससे तेज धार के ...और पढ़ें

सारण के मकेर में एनएच 722 परक्षअस्पताल चौक मकेर बायपास पर चढ़ा बाढ़ का पानी

सारण के मकेर में एनएच 722 परक्षअस्पताल चौक मकेर बायपास पर चढ़ा बाढ़ का पानी

HighLights

  1. NH-722 पर गंडक नदी का पानी, तेज बहाव।

  2. सारण तटबंध टूटने से 33 गांव बाढ़ प्रभावित।

  3. मकेर-अमनौर में 50 हजार आबादी पर बाढ़ का संकट।

संवाद सूत्र, मकेर (सारण)। सारण के मकेर अस्पताल चौक के पास छपरा-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-722 पर गंडक नदी का पानी चढ़ गया है। सड़क के ऊपर से तेज धार में पानी बह रहा है। इससे वाहन चालकों और राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क पर पानी का तेज बहाव देखकर लोग सहमे हुए हैं और दुर्घटना की आशंका के बीच आवागमन प्रभावित हो रहा है।

सड़क पर बह रही बाढ़ की तेज धार

सारण तटबंध के बाघाकोल और हैजलपुर के पास मुख्य बांध टूटने के बाद गंडक का पानी तेजी से फैल रहा है। अब इसका असर मकेर की प्रमुख सड़कों पर भी दिखने लगा है।

अस्पताल चौक के पास बाढ़ का पानी राष्ट्रीय राजमार्ग को पार कर रहा है। तेज बहाव के कारण इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को काफी सतर्कता बरतनी पड़ रही है।

33 गांवों तक पहुंचा बाढ़ का संकट

तटबंध टूटने के बाद मकेर और अमनौर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मकेर प्रखंड के 22 और अमनौर के 11 गांव प्रभावित बताए गए हैं।

दोनों प्रखंडों में करीब 50 हजार की आबादी पर बाढ़ का संकट बना हुआ है। पानी का फैलाव बढ़ने से स्थानीय लोगों की चिंता भी बढ़ती जा रही है।

सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने लगे परिवार

बाढ़ का पानी लगातार फैलने से कई परिवार सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी आने से लोगों को आवागमन के साथ रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी परेशानी हो रही है। सड़क पर तेज बहाव के कारण वाहन चालकों के लिए भी जोखिम बढ़ गया है।

प्रशासन की स्थिति पर नजर

बाढ़ के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। स्थानीय लोगों की आवाजाही और प्रभावित इलाकों की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। गंडक का पानी अब सड़क तक पहुंचने के बाद प्रभावित इलाकों में चिंता और बढ़ गई है।

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