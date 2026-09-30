Bihar Flood: गंडक का पानी NH-722 पर चढ़ा, तेज धार से आवागमन प्रभावित; मकेर-अमनौर के 33 गांव संकट में

संवाद सूत्र, मकेर (सारण)। सारण के मकेर अस्पताल चौक के पास छपरा-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-722 पर गंडक नदी का पानी चढ़ गया है। सड़क के ऊपर से तेज धार में पानी बह रहा है। इससे वाहन चालकों और राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क पर पानी का तेज बहाव देखकर लोग सहमे हुए हैं और दुर्घटना की आशंका के बीच आवागमन प्रभावित हो रहा है।

सड़क पर बह रही बाढ़ की तेज धार सारण तटबंध के बाघाकोल और हैजलपुर के पास मुख्य बांध टूटने के बाद गंडक का पानी तेजी से फैल रहा है। अब इसका असर मकेर की प्रमुख सड़कों पर भी दिखने लगा है।

अस्पताल चौक के पास बाढ़ का पानी राष्ट्रीय राजमार्ग को पार कर रहा है। तेज बहाव के कारण इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को काफी सतर्कता बरतनी पड़ रही है। 33 गांवों तक पहुंचा बाढ़ का संकट तटबंध टूटने के बाद मकेर और अमनौर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मकेर प्रखंड के 22 और अमनौर के 11 गांव प्रभावित बताए गए हैं। दोनों प्रखंडों में करीब 50 हजार की आबादी पर बाढ़ का संकट बना हुआ है। पानी का फैलाव बढ़ने से स्थानीय लोगों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने लगे परिवार बाढ़ का पानी लगातार फैलने से कई परिवार सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी आने से लोगों को आवागमन के साथ रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी परेशानी हो रही है। सड़क पर तेज बहाव के कारण वाहन चालकों के लिए भी जोखिम बढ़ गया है।