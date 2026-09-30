गंडक का रौद्र रूप: रात में सोते रहे ग्रामीण, अचानक टूटा जमींदारी बांध... गोपालगंज में महिला की मौत

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। गंडक नदी के उफान के बीच बैकुंठपुर के शीतलपुर-पकहा क्षेत्र में जमींदारी बांध टूटने से बाढ़ ने तबाही मचा दी। बुधवार तड़के जब अधिकांश ग्रामीण घरों में सो रहे थे, तभी तेज गर्जना के साथ बांध टूट गया। देखते ही देखते पानी तेजी से गांवों में घुसने लगा। करीब 19 गांवों में बाढ़ का संकट गहरा गया और लगभग 30 हजार की आबादी प्रभावित हुई है।

सोते रहे लोग, कुछ ही देर में घरों में घुस गया पानी बांध टूटने के बाद पानी का बहाव इतना तेज था कि ग्रामीणों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। निचले इलाकों में देखते ही देखते पांच से छह फीट तक पानी पहुंच गया। घरों में पानी घुसने के बाद लोग जरूरी सामान लेकर ऊंचे स्थानों और छतों पर शरण लेने को मजबूर हो गए।

बाढ़ के पानी में डूबी महिला की मौत पकहा गांव निवासी चंपा देवी (50), पत्नी कंतलाल, की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर से शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज भेजा गया। घटना के बाद प्रभावित इलाकों में दहशत और बढ़ गई है।