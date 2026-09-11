सारण के छोटे से गांव से पटना हाई कोर्ट तक का सफर, कौन हैं नए अपर महाधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह?
अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह को पटना उच्च न्यायालय का अपर महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। उनकी इस उपलब्धि से सारण ...और पढ़ें
HighLights
अवधेश कुमार सिंह पटना हाई कोर्ट के अपर महाधिवक्ता बने।
सारण के बंगरा गांव में खुशी का माहौल, गौरव की बात।
तीनों सेनाओं और सुप्रीम कोर्ट में भी दी हैं सेवाएं।
संवाद सहयोगी, दाउदपुर/मांझी (सारण)। सारण के दाउदपुर थाना क्षेत्र के बंगरा गांव निवासी अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह को पटना उच्च न्यायालय का अपर महाधिवक्ता बनाए जाने से गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। विधि क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, अनुभव और कार्यकुशलता से पहचान बनाने वाले अवधेश की इस उपलब्धि पर स्थानीय लोगों और शुभचिंतकों ने बधाई दी है।
बचपन से मेधावी, मेहनत से बनाई अलग पहचान
अवधेश कुमार सिंह के अग्रज एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य अशोक सिंह और रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि वे बचपन से ही मेधावी रहे हैं।
पढ़ाई के साथ विधि के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपनी कार्यशैली और अनुभव के दम पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं।
तीनों सेनाओं के वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता भी रहे
अवधेश कुमार सिंह ने वर्ष 2015 में केंद्रीय न्यायाधिकरण से जुड़े कार्यों के दौरान तीनों सेनाओं के वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता के रूप में भी योगदान दिया। इस जिम्मेदारी ने विधि क्षेत्र में उनके अनुभव और पेशेवर पहचान को और मजबूत किया।
सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण मामलों में दी कानूनी सेवाएं
स्वजन के अनुसार अवधेश कुमार सिंह सर्वोच्च न्यायालय में भी कई महत्वपूर्ण मामलों में कानूनी सेवाएं दे चुके हैं। दिल्ली प्रांत में कन्वेनर के रूप में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनके अनुभव का दायरा न्यायपालिका से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक रहा है।
छत्तीसगढ़ शासन में भी निभा चुके हैं जिम्मेदारी
अवधेश कुमार सिंह ने छत्तीसगढ़ शासन में भी महत्वपूर्ण पदों पर दायित्व निभाया है। अलग-अलग संस्थानों और जिम्मेदारियों में काम करने का अनुभव अब पटना उच्च न्यायालय में अपर महाधिवक्ता के रूप में उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
बंगरा गांव के लिए उपलब्धि बना नया मुकाम
अवधेश कुमार सिंह की नई जिम्मेदारी को उनके पैतृक गांव बंगरा के लिए भी गौरव की उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है।
उनकी सफलता की खबर मिलते ही गांव और परिवार में खुशी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों और शुभचिंतकों ने इसे क्षेत्र के लिए सम्मान की बात बताते हुए उन्हें बधाई दी।
यह भी पढ़ें- पटना हाईकोर्ट में सरकारी मुकदमों की पैरवी के लिए 16 नए AAG नियुक्त, विधि विभाग ने जारी किया आदेश