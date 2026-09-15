बिहार में अब PDS दुकानों पर भी बनेगी ABHA ID, आशा कार्यकर्ता घर-घर पहुंचाएंगी सुविधा

जागरण संवाददाता, छपरा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) को गांव और पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल शुरू की है। अब जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों और कामन सर्विस सेंटरों पर भी पात्र लोगों की आभा आईडी बनाई जाएगी।

वहीं, आशा कार्यकर्ता आशा व एम-आशा ऐप के माध्यम से घर-घर जाकर लोगों को डिजिटल स्वास्थ्य खाते से जोड़ेंगी। विद्यालय, महाविद्यालय, जीविका, स्वयं सहायता समूह और आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित गतिविधियों के दौरान भी आभा निर्माण कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन को एबीडीएम के विभिन्न घटकों की प्रत्येक माह समीक्षा करने का निर्देश दिया है। इसमें आभा निर्माण के साथ स्वास्थ्य पेशेवर पंजी (एचपीआर), स्वास्थ्य सुविधा पंजी (एचएफआर) और एबीडीएम सक्षम अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली की प्रगति शामिल है।