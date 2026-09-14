आयुष्मान योजना से वंचित पीएम स्वनिधि लाभार्थियों की होगी पहचान, लोक कल्याण मेलों के जरिए जोड़े जाएंगे नाम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य की अन्य स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाकर रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को चिह्नित किया जाएगा।

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के अनुसार प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख से अधिक लाभार्थियों को बिना गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया गया है। सूडा ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं से इन लाभार्थियों को जोड़ने के लिए पीएम स्वनिधि पोर्टल पर नया माड्यूल विकसित किया है। इसके माध्यम से लाभार्थियों की स्वास्थ्य कवरेज की स्थिति दर्ज और ट्रैक की जाएगी।

इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि कौन लाभार्थी पहले से आयुष्मान भारत या अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के दायरे में है और कौन इनसे वंचित है। विशेष अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान लोक कल्याण मेलों और अन्य गतिविधियों के माध्यम से लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा।