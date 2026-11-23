जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। कर्तव्य की राह पर तैनात महिला सिपाही रेशम कुमारी आखिरकार जिंदगी की जंग हार गईं। बंगरा थाना में प्रतिनियुक्त रेशम ने रविवार की रात करीब एक बजे पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आइजीआइएमएस) में अंतिम सांस ली।

उनके निधन की खबर से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। सहकर्मियों के बीच उनकी असामयिक विदाई से गमगीन माहौल है। जानकारी के मुताबिक, करीब तीन दिन पूर्व अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। आनन-फानन में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर शहर के आदर्शनगर स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार कराया गया।

हालांकि, उनकी नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। पटना के एक निजी अस्पताल में भी उनका उपचार चला। इसके बाद उन्हें आईजीआईएमएस में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।