समस्तीपुर में खेत में मिला अज्ञात युवती का अर्धनग्न शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका; जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर (समस्तीपुर)। जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मूसेपुर गांव में शुक्रवार की अल सुबह खेत से एक युवती का अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

बताया जाता है कि सुबह खेत में शव पड़े होने की जानकारी स्थानीय लोगों को मिली थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मृतका की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका पुलिस आसपास के गांवों के लोगों से पूछताछ कर युवती की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। शव की स्थिति को देखते हुए युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है।