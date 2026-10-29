समस्तीपुर में देर शाम हाफ एनकाउंटर: कुख्यात बदमाश मनीष सिंह के पैर में लगी गोली, एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। समस्तीपुर में गुरुवार देर शाम पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के गंगापुर हाईस्कूल के समीप हुई गोलीबारी में कुख्यात मनीष कुमार सिंह के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मौके से भाग रहे एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार किया है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई।

गंगापुर हाईस्कूल के पास हुई मुठभेड़ जानकारी के अनुसार, मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के गंगापुर हाईस्कूल के समीप गुरुवार देर शाम पुलिस और अपराधियों का आमना-सामना हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें एक अपराधी जख्मी हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। हालांकि, मुठभेड़ किन परिस्थितियों में हुई और गोलीबारी की शुरुआत कैसे हुई, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती जख्मी की पहचान कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के नीरपुर निवासी मनीष कुमार सिंह के रूप में हुई है। उसे पुलिस अभिरक्षा में समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि मनीष पूर्व में जिले के टॉप-10 अपराधियों की सूची में शामिल रह चुका है। हालांकि, उसके खिलाफ दर्ज मामलों और मुठभेड़ से जुड़ी परिस्थितियों की आधिकारिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

भाग रहा दूसरा युवक भी गिरफ्तार मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने भाग रहे एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल उसकी पहचान और गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस दोनों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है।