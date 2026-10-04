स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी कोच में घुसा सांप, मुजफ्फरपुर में बोगी अलग कर आगे रवाना

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Swatantrata Senani Express: जयनगर से नई दिल्ली जा रही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी बोगी में शनिवार को सांप जैसा जीव दिखने से अफरातफरी मच गई।

ट्रेन के ए-2 कोच में सीट के ऊपर बने पैनल के पास यात्रियों ने उसे रेंगते देखा। डर के मारे यात्रियों ने तुरंत इसकी जानकारी टीटीई और रेलवे कर्मचारियों को दी।

जांच में नहीं मिला जीव

सूचना मिलने पर दरभंगा और समस्तीपुर जंक्शन पर रेलवे कर्मियों ने कोच के पैनल खोलकर काफी देर तक जांच की।

हालांकि गहन तलाशी के बाद भी पैनल के अंदर सांप का कोई सुराग नहीं मिल सका। एक यात्री ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

मुजफ्फरपुर में खाली कराया गया

सांप न मिलने के बावजूद यात्री पूरे सफर के दौरान दहशत के साये में सतर्क बैठे रहे। रात करीब साढ़े 10 बजे ट्रेन के मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंचने पर रेलवे अधिकारियों ने ए-2 कोच को पूरी तरह खाली कराया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया।