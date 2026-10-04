बिहार के 10 जिलों में रेलवे बनाएगा 37 ROB, समस्तीपुर मंडल में खत्म होंगे समपार फाटक

मनीष कुमार राय, समस्तीपुर। Samastipur Railway Division ROB Construction: रेल मंडल के समपार फाटकों पर लगने वाले भीषण जाम से लोगों को बहुत जल्द स्थायी राहत मिलने वाली है।

रेलवे ने मंडल के अधीन 37 प्रमुख स्थानों पर रोड ओवरब्रिज (आरओबी) और संबंधित निर्माण कार्यों को विशेष रेल परियोजना घोषित किया है। यह महत्वाकांक्षी योजना बिहार के 10 जिलों में एक साथ लागू की जाएगी।

10 जिलों में निर्माण

यह विशेष रेल परियोजना बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, खगड़िया, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और सुपौल जिलों में फैली हुई है।

इन कुल 37 परियोजनाओं में 36 स्थानों पर फोर या टू-लेन रोड ओवरब्रिज और एक स्थान पर सीमित ऊंचाई वाले भूमिगत मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है।

समस्तीपुर में तीन स्थान

समस्तीपुर जिले में तीन महत्वपूर्ण स्थानों पर आरओबी का निर्माण किया जाएगा। इनमें हसनपुर रोड रेलवे यार्ड के समपार फाटक संख्या 11बी पर पहला आरओबी बनेगा।

दूसरा आरओबी रुसेरा घाट रेलवे यार्ड के समपार फाटक संख्या 17 पर तथा तीसरा किशनपुर रेलवे यार्ड के समपार फाटक संख्या 5 पर बनाया जाएगा।

दरभंगा में सर्वाधिक नौ

इस पूरी योजना के तहत सबसे अधिक नौ आरओबी दरभंगा जिले में स्वीकृत किए गए हैं। इनमें जोगियारा, सकरी, काकरघट्टी-तारसराय, लोहना रोड, कमतौल और लहेरियासराय रेलवे यार्ड के व्यस्त समपार फाटकों पर दो लेन के नए आरओबी बनाए जाएंगे, जिससे शहर की ट्रैफ़िक व्यवस्था बेहतर होगी।