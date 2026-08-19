ट्रेन लेट होने पर परीक्षार्थियों के मददगार बने सोनपुर डीआरएम, अपने इंस्पेक्शन कोच से पहुंचाया

संवाद सहयोगी, शाहपुर पटोरी (समस्तीपुर)। Sonpur Rail Division: जिले के शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह परीक्षा देने जा रहे स्नातक के परीक्षार्थियों के लिए सोनपुर मंडल रेल प्रबंधक मददगार साबित हुए।

सुबह सात बजे से करीब 40 छात्र-छात्राएं दलसिंहसराय स्थित अपने परीक्षा केंद्र पर जाने के लिए 75246 डाउन पैसेंजर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे।

सुबह 7 बजकर 57 मिनट पर आने वाली पैसेंजर ट्रेन जब करीब 1 घंटा 24 मिनट तक लेट हो गई, तो छात्रों की परीक्षा छूटने की आशंका बढ़ गई।

डीआरएम से लगाई गुहार

उसी दौरान सोनपुर के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) अमित सरन का स्पेशल इंस्पेक्शन कोच शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन पर रुका। स्टेशन परिसर का निरीक्षण पूरा होने के बाद परेशान छात्र-छात्राओं ने सीधे डीआरएम से मिलकर ट्रेन लेट होने और परीक्षा छूटने की समस्या बताई।

छात्रों की चिंता और भविष्य को देखते हुए डीआरएम ने संवेदनशीलता दिखाई और तुरंत सभी परीक्षार्थियों को अपने इंस्पेक्शन कोच में सवार होने की अनुमति दे दी। समय पर पहुंचे परीक्षार्थी डीआरएम की इस पहल के बाद सभी 40 परीक्षार्थी खुशी-खुशी इंस्पेक्शन कोच में सवार होकर अगले स्टेशन विद्यापति नगर पहुंचे। वहां उतरकर छात्र सड़क मार्ग से समय रहते दलसिंहसराय स्थित अपने परीक्षा केंद्र की ओर रवाना हो गए।