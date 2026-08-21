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बिहार से गुजरात और पूर्वोत्तर की यात्रा हुई आसान, हापा-नाहरलगुन एक्सप्रेस अब चलेगी नियमित

By Manish Kumar Roy Edited By: Ajit kumar
Updated: Fri, 21 Aug 2026 04:44 AM (IST)

North East Rail Connectivity: हापा-नाहरलगुन स्पेशल ट्रेन अब नियमित एक्सप्रेस के रूप में चलेगी, जिससे बिहार से गुजरात और पूर्वोत्तर भारत के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। यह साप्ताहिक सेवा 23 सितंबर से शुरू होगी।

कोसी-सीमांचल और मिथिलांचल के यात्रियों को गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के लिए बिना ट्रेन बदले यात्रा की सीधी सुविधा मिलेगी। फोटो सौ: इंटरनेट मीडिया

कोसी-सीमांचल और मिथिलांचल के यात्रियों को गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के लिए बिना ट्रेन बदले यात्रा की सीधी सुविधा मिलेगी। फोटो सौ: इंटरनेट मीडिया

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जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Bihar To Gujarat Direct Train: जिले के शाहपुर पटोरी स्टेशन से यात्रा करने वाले दैनिक और लंबी दूरी के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है।

रेलवे ने हापा–नाहरलगुन स्पेशल ट्रेन को अब स्थायी रूप से नियमित एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में संचालित करने की मंजूरी दे दी है। गाड़ी संख्या 19525/19526 हापा–नाहरलगुन एक्सप्रेस के नियमित होने से बिहार के यात्रियों को गुजरात और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के बीच सीधा रेल संपर्क मिल सकेगा।

साप्ताहिक परिचालन का समय

ट्रेन संख्या 19525 हापा–नाहरलगुन साप्ताहिक एक्सप्रेस का नियमित परिचालन 23 सितंबर से शुरू होगा। यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार को हापा से रात 12:40 बजे रवाना होकर शुक्रवार शाम 4:00 बजे नाहरलगुन पहुंचेगी।

वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 19526 नाहरलगुन–हापा एक्सप्रेस 26 सितंबर से प्रत्येक शनिवार सुबह 9:40 बजे चलकर मंगलवार रात 12:15 बजे हापा पहुंचेगी।

इन स्टेशनों पर ठहराव

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में शाहपुर पटोरी के साथ बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, नौगछिया, कटिहार, किशनगंज, छपरा और हाजीपुर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।

इसके अलावा यह ट्रेन गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम के प्रमुख शहरों को भी आपस में जोड़ेगी। इसमें राजकोट, अहमदाबाद, रतलाम, उज्जैन, ग्वालियर, प्रयागराज, वाराणसी, न्यू जलपाईगुड़ी और रंगिया जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल हैं।

सभी श्रेणियों के कोच

हापा–नाहरलगुन एक्सप्रेस के नियमित होने से कोसी-सीमांचल और मिथिलांचल के यात्रियों को गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के लिए बिना ट्रेन बदले यात्रा की सीधी सुविधा मिलेगी।

इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एसी टू टियर, एसी थ्री टियर, स्लीपर और सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे। इससे विभिन्न आय वर्ग के यात्री अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सुगमता से टिकट बुक कर सफर कर सकेंगे।