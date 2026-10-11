समस्तीपुर में रील का ऐसा जुनून कि ट्रेन में खोल दिया अग्निशामक, धुएं से घबराए यात्री

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । इंटरनेट मीडिया पर रील बनाने का जुनून युवाओं को किस हद तक ले जा सकता है, इसकी बानगी समस्तीपुर जंक्शन पर देखने को मिली। यहां अवध एक्सप्रेस में रील बनाने के चक्कर में तीन युवकों ने कोच में रखे अग्निशामक यंत्र को ही खोल दिया।

देखते ही देखते जनरल कोच धुएं से भर गया और यात्रियों के बीच अफरातफरी मच गई। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान युवक घटना का वीडियो भी शूट कर रहे थे। घटना शनिवार रात की है। अवध एक्सप्रेस जब समस्तीपुर जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 4/5 पर पहुंची, तो तीनों युवक ट्रेन के सामान्य डिब्बे में चढ़ गए। इसी दौरान रील बनाने के चक्कर में उन्होंने कोच में लगे अग्निशामक यंत्र को खोल दिया। यंत्र से निकले धुएं के कारण पूरे कोच में धुंध छा गई। अचानक धुआं फैलने से यात्रियों को कुछ समझ नहीं आया और कोच में अफरातफरी का माहौल बन गया। गश्ती कर रहे आरपीएफ जवान ने पकड़ा घटना के दौरान स्टेशन पर गश्त कर रहे रेलवे सुरक्षा बल के जवान सुमित सिंह की नजर मामले पर पड़ी। उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों युवकों को पकड़ लिया। पकड़े गए युवकों में दो बालिग और एक नाबालिग शामिल है।