छठी का भोज खाने निकले युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत, सड़क किनारे मिला शव

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। बंगरा थाना क्षेत्र के कोठिया डुमरी गांव निवासी एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। युवक का शव अवाबकरपुर के समीप सड़क किनारे झाड़ी में गंभीर हालत में मिला।

मृतक की पहचान कोठिया डुमरी निवासी उमेश साह के पुत्र अविनाश कुमार के रूप में हुई है। उसके एक आंख समेत शरीर के कई हिस्सों पर गहरे जख्म के निशान बताए जा रहे हैं। मौत होने बाद लोग सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे।