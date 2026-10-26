समस्तीपुर में स्कूल जा रहे प्रधान शिक्षक पर बदमाशों ने की फायरिंग, लूटपाट का प्रयास

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जिले के उजियारपुर में विद्यालय जाने के दौरान प्राथमिक विद्यालय गावपुर के प्रधान शिक्षक अमरेंद्र कुमार पांडेय पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी।

बदमाशों ने पहले उन्हें घेरकर लूटपाट का प्रयास किया और फिर गोली चला दी। शिक्षक ने छिपकर अपनी जान बचाई, जबकि आसपास के लोगों के पहुंचने की आहट मिलते ही सभी बदमाश मौके से फरार हो गए।

रास्ते में बदमाशों ने घेरा

घटना उजियारपुर प्रखंड में चैता उत्तरी से सूर्याटाड़ा रेवाड़ी जाने वाली सड़क पर दशहरा चौर के पास हुई। बताया जाता है कि एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। विद्यालय जा रहे प्रधान शिक्षक को घेरने के बाद बदमाशों ने उनसे लूटपाट करने का प्रयास किया।

गोली चलाकर हुए फरार लूटपाट के प्रयास के दौरान बदमाशों ने शिक्षक पर गोली चलाई। हालांकि, शिक्षक ने छिपकर अपनी जान बचा ली और शोर मचाया। हल्ला सुनकर आसपास के लोगों को घटनास्थल की ओर आता देख तीनों बदमाश बाइक से फरार हो गए।