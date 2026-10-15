समस्तीपुर के उजियारपुर में कंटेनर से 4 स्कार्पियो में छिपाई 2610 लीटर शराब बरामद

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Ujiarpur Container Liquor Seizure: जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने एक कंटेनर के भीतर खड़ी चार स्कार्पियो से 2610 लीटर शराब बरामद की है।

रात्रि गश्त के दौरान शंकर चौक के समीप संदेह होने पर टीम ने कंटेनर की तलाशी ली थी। बरामद शराब पांच अलग-अलग ब्रांड की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई गई है।

रात्रि गश्त में दिखा कंटेनर

गुरुवार को उत्पाद अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम रात्रि गश्त पर थी। इसी दौरान उजियारपुर थाना क्षेत्र के शंकर चौक के समीप एक कंटेनर खड़ा दिखाई दिया।

संदेह होने पर टीम ने कंटेनर की तलाशी ली। जांच के दौरान उसके भीतर चार स्कार्पियो खड़ी मिलीं। चारों वाहनों की तलाशी लेने पर पांच अलग-अलग ब्रांड की शराब बरामद हुई। 40 लाख की शराब जब्त उत्पाद अधीक्षक के अनुसार, बरामद शराब की कुल मात्रा 2610 लीटर है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई गई है। कार्रवाई के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के साथ कंटेनर और चारों स्कार्पियो को भी जब्त कर लिया।

सभी जब्त सामान को थाने लाया गया है। एक कंटेनर के भीतर चार स्कार्पियो में शराब छिपाकर रखे जाने से तस्करी के नेटवर्क को लेकर भी जांच की जा रही है। हालांकि, शराब की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।