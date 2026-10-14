समस्तीपुर में 379 शिक्षकों के वेतन पर संकट, प्रमाण पत्र जमा न करने पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Teachers Salary: जिले में विजिलेंस जांच के लिए शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले 379 नियोजित शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) जमालुद्दीन ने जिले के 15 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (बीईओ) को पत्र जारी कर 15 अक्टूबर तक संबंधित शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्रों की स्पष्ट और सत्यापित छायाप्रति जिला कार्यालय में जमा करने का अंतिम निर्देश दिया है।

बीईओ और शिक्षकों पर गाज शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा नहीं करने पर न केवल संबंधित शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा, बल्कि इसमें शिथिलता बरतने वाले बीईओ पर भी कार्रवाई करते हुए उनका वेतन भी स्थगित किया जा सकता है।