समस्तीपुर में बेटे ने कुदाल मारकर पिता को मौत के घाट उतारा, नशे के लिए पैसे मांगने पर हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर में सोमवार की देर रात नशे के लिए रुपये मांगने को लेकर हुए विवाद में एक पुत्र ने कुदाल से हमला कर अपने पिता की हत्या कर दी।

घटना में उसकी मां भी जख्मी हो गईं। मृतक की पहचान मोहनपुर निवासी मो. इस्लाम के रूप में हुई है। आरोपित पुत्र मो. अरमान को पुलिस ने छानबीन के दौरान हिरासत में ले लिया है।

बताया गया कि देर रात अरमान नशे के लिए रुपये की मांग कर रहा था। इसी बात को लेकर घर में विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपित ने कुदाल से अपने पिता पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से मो. इस्लाम की मौत हो गई। बीच-बचाव करने के दौरान उनकी पत्नी भी जख्मी हो गईं।