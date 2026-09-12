नेहा झा के बाद भी महिला तस्करों का दुस्साहस जारी, समस्तीपुर जंक्शन से दो शराब संग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Bihar Liquor Ban Act: स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट कूपे से शराब तस्करी के आरोप में नेहा झा की गिरफ्तारी के बाद भी महिला तस्कर बाज नहीं आ रही हैं।

समस्तीपुर जंक्शन पर महिला शराब तस्करों की सक्रियता का एक और मामला सामने आया है। शनिवार को रेल पुलिस ने समस्तीपुर स्टेशन परिसर से दो महिलाओं को भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

सर्कुलेटिंग एरिया से हुई गिरफ्तारी

रेल थाना अध्यक्ष बीरबल कुमार ने बताया कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-1 के सर्कुलेटिंग एरिया में गेट संख्या-1 के पास नियमित जांच अभियान चलाया जा रहा था।

इस दौरान संदिग्ध स्थिति में दिखीं दो महिलाओं को रोककर तलाशी ली गई। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान नगर थाना क्षेत्र के गणेश चौक मगरदही घाट (वार्ड संख्या-24) निवासी चुनी देवी (50) और गीता देवी (58) के रूप में हुई है।