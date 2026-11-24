जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur PG Third Semester Exam Center Changed: ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर सत्र 2025–27 की 28 नवंबर को होने वाली परीक्षा के केंद्र में बदलाव किया है।

इस तिथि को दोनों पालियों में होने वाली परीक्षा अब समस्तीपुर के विधि महाविद्यालय के स्थान पर बीआरकेसी कालेज, कुम्हिरा, मुसरीघरारी में आयोजित की जाएगी।

विश्वविद्यालय प्रशासन की अधिसूचना के अनुसार अपरिहार्य कारणों से विधि महाविद्यालय को 28 नवंबर के लिए पूर्व निर्धारित केंद्र सूची से हटाया गया है।

नवोदय प्रवेश परीक्षा के कारण फैसला

उक्त तिथि यानी 28 नवंबर को विधि महाविद्यालय में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा संचालित की जाएगी। इस कारण विधि महाविद्यालय केंद्र से संबद्ध पीजी तृतीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों की परीक्षा अब बीआरकेसी कालेज, कुम्हिरा में ली जाएगी। परीक्षार्थियों को संशोधित केंद्र के अनुसार ही तय समय पर परीक्षा में शामिल होना होगा।