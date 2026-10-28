समस्तीपुर के सुबह काम पर निकले बेचन, रास्ते में पी महुआ शराब, फिर लौटी लाश

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के रामकृष्णपुर में बुधवार सुबह एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव के ही कैलू पासवान के पुत्र बेचन पासवान के रूप में हुई है।

स्वजन ने महुआ शराब पीने के बाद उसकी मौत होने की आशंका जताई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

स्वजन के मुताबिक, घटनास्थल से करीब तीन लीटर महुआ शराब भी जब्त की गई है। बेचन पासवान बुधवार सुबह करीब छह बजे काम करने के लिए घर से निकले थे।

इसी दौरान रास्ते में एक गाछी में बिक रही महुआ शराब का उन्होंने सेवन किया। आरोप है कि शराब पीने के कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलने पर स्वजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा शव को घर ले आए। ग्रामीणों का दावा है कि गाछी में तीन लोग महुआ शराब बेचने का काम कर रहे थे। उनकी पहचान भी कर ली गई है। घटना के बाद से तीनों के फरार होने की बात कही जा रही है।

एफएसएल और डीआईयू की टीम कर रही जांच घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सदर एसडीपीओ-1 सतीश सुमन ने बताया कि कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के रामकृष्णपुर में एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना मिली है।