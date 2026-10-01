समस्तीपुर में GST का बड़ा छापा, ट्रांसपोर्टर के गोदाम से बिना कागजात का माल जब्त, टैक्स चोरी की जांच शुरू

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। GST Raid In Samastipur: त्योहारी सीजन में टैक्स चोरी रोकने के लिए जीएसटी विभाग ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है।

राज्य कर आयुक्त के आदेश पर जीएसटी इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने समस्तीपुर अंचल में बड़ी कार्रवाई की। शहर के गोला रोड स्थित ट्रांसपोर्टर के गोदाम में औचक निरीक्षण के दौरान बिना वैध कागजात के भारी मात्रा में माल मिला है।

ट्रांसपोर्टर के ठिकानों पर छापा कार्रवाई का नेतृत्व राज्य कर उप आयुक्त अफजल हसनैन और सहायक आयुक्त दिव्य प्रकाश ने किया। अधिकारियों ने गोला रोड स्थित ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक सप्लायर के ठिकानों पर अचानक दबिश दी। जांच के दौरान गोदाम में रखे माल के संबंध में संचालक से कागजात और ई-वे बिल मांगे गए।