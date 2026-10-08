समस्तीपुर में पटाखा कारोबारियों पर जीएसटी की छापेमारी, स्टॉक में गड़बड़ी और कर चोरी पकड़ी

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur GST Raid: राज्य कर आयुक्त के निर्देश और जीएसटी इंटेलिजेंस ब्यूरो (आइबी) की निगरानी में गुरुवार को समस्तीपुर अंचल के अधिकारियों ने पटाखा विक्रेताओं के ठिकानों पर सघन जांच अभियान चलाया।

वाणिज्य कर विभाग की टीम ने शहर के चीनी मिल चौक स्थित पटाखा के थोक विक्रेता व उनके गोदाम में जांच की। राज्य कर उपायुक्त अफजल हसनैन के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने दुकानों और गोदामों में रखे पटाखों के स्टॉक का मिलान किया।

स्टॉक और रिटर्न में मिली गड़बड़ी जांच में स्टॉक में गड़बड़ी के साथ बिना हिसाब-किताब के पटाखे रखे जाने की बात सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार, संबंधित व्यवसायियों द्वारा समय पर जीएसटीआर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा रहा था। इसके साथ ही नियमानुसार टैक्स भुगतान में भी अनियमितता पाई गई है।

विभागीय टीम कर रही जांच जांच टीम में उपायुक्त अमित कुमार, सहायक आयुक्त दिव्या प्रकाश और सरिता कुमारी शामिल थीं। विभागीय अधिकारी ने बताया कि दुकानों और गोदामों में स्टॉक के मिलान की प्रक्रिया अभी जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक टैक्स चोरी की राशि का सटीक आकलन हो सकेगा।

त्योहार को लेकर विभाग सतर्क सटीक आकलन के आधार पर ही व्यवसायियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। समस्तीपुर जीएसटी के संयुक्त आयुक्त कृष्णा मोहन सिंह ने बताया कि आगामी त्योहार के मौसम में पटाखों की बिक्री बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए विभाग ने कर चोरी पर रोक लगाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है।