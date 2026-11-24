जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । किसानों की जमीन का अद्यतन रिकार्ड अब उनकी डिजिटल पहचान का आधार बनेगा। दाखिल-खारिज के बाद अपडेट हुए भूमि अभिलेखों के आधार पर फार्मर आईडी तैयार की जाएगी।

इसके लिए बिहार भूमि पोर्टल से जमाबंदी का डाटा डाउनलोड करने की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य किसानों की भूमि और कृषि संबंधी जानकारी को एकीकृत कर सरकारी योजनाओं का लाभ देने की प्रक्रिया आसान बनाना है।

जिला कृषि पदाधिकारी डा. सुमित सौरभ ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले में 2,42,911 किसान पंजीकृत हैं।

इनमें से 1,66,952 की फार्मर आईडी बन चुकी है, जबकि 75,959 किसान अब भी इससे वंचित हैं। जिले के करीब 68.7 प्रतिशत पंजीकृत किसानों की आईडी बन गई है और लगभग 31.3 प्रतिशत का पंजीकरण बाकी है।

जमाबंदी के रिकार्ड से होगी पहचान

फार्मर आईडी बनाने में भूमि अभिलेखों की अहम भूमिका होगी। दाखिल-खारिज के बाद जमीन के स्वामित्व और जमाबंदी में हुए बदलाव के आधार पर किसानों का रिकार्ड तैयार किया जाएगा।

बिहार भूमि पोर्टल से जमाबंदी का डाटा लेकर भूमि संबंधी जानकारी का सत्यापन किया जा सकेगा। जिन किसानों की जमीन का बंटवारा हो चुका है, लेकिन जमाबंदी अपडेट नहीं हुई है, उन्हें आईडी बनवाने में दिक्कत हो सकती है।

योजनाओं का लाभ लेने में होगी सहूलियत

फार्मर आईडी से किसानों की पहचान और भूमि संबंधी जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगी। इससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, कृषि अनुदान और बीज वितरण जैसी योजनाओं का लाभ देने में आसानी होगी।