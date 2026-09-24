मैट्रिक फेल हैं या स्नातक पास? समस्तीपुर में 29 को लगेगा रोजगार मेला, 30 कंपनियां देंगी नौकरी

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samstipur Employment Fair: रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है।

जिले में आगामी 29 सितंबर को एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन-सह-व्यवसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में कई नामी निजी कंपनियां हिस्सा लेंगी।

नियोजन मेले का स्थान

नियोजन मेले का आयोजन मोहनपुर स्थित होली मिशन हाईस्कूल के प्रांगण में किया जाएगा। इसमें निजी क्षेत्र की लगभग 25 से 30 प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल होंगी। यह कंपनियां स्थानीय स्तर के साथ-साथ देशभर में रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी।