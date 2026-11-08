समस्तीपुर शिक्षा विभाग में एचआरएमएस छेड़छाड़ से 1.98 करोड़ की अवैध निकासी डीईओ से मांगा स्पष्टीकरण

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Education Department: बिहार के समस्तीपुर जिले से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल उठाने वाला मामला सामने आया है।

जिले के शिक्षा विभाग में एचआरएमएस (HRMS) प्रणाली से छेड़छाड़ कर वेतन, मकान किराया भत्ता और एरियर मद में करीब 1 करोड़ 98 लाख 58 हजार 333 रुपये की अवैध निकासी कर ली गई है।

पूरे जिले में ऐसे 184 मामले उजागर हुए हैं। हालांकि, मामला उजागर होने के बाद विभागीय स्तर पर अवैध रूप से निकाली गई पूरी राशि की शत-प्रतिशत वसूली कर ली गई है।

डीईओ से मांगा गया स्पष्टीकरण

इस गंभीर वित्तीय अनियमितता को शिक्षा विभाग ने बेहद संजीदगी से लिया है। विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय ने जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है।

डीईओ को सात दिनों के भीतर अपना जवाब देने का सख्त निर्देश दिया गया है। विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि जिले में कार्यरत मेकर, चेकर और अप्रूवर की मिलीभगत से एचआरएमएस पोर्टल पर कूट रचना की गई थी।