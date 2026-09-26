समस्तीपुर में डॉक्टरों की हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप, मरीज परेशान

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Doctors Strike: सहरसा सदर अस्पताल के चिकित्सकों के विरुद्ध सरकार की ओर से की गई कार्रवाई के विरोध में शुरू हुआ चिकित्सकों का कार्य बहिष्कार शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा।

बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ (भासा) के आह्वान पर सदर अस्पताल समेत जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों ने ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया। इससे इलाज कराने पहुंचे मरीजों और उनके स्वजन को परेशानी का सामना करना पड़ा।

मरीज निजी क्लीनिक पहुंचे

शनिवार सुबह से ही सदर अस्पताल की ओपीडी में मरीज और उनके स्वजन पहुंचने लगे थे। चिकित्सकों के कार्य बहिष्कार के कारण नियमित जांच और उपचार नहीं किया गया। इसके बाद कई मरीज निजी क्लीनिक की ओर रुख करने लगे।