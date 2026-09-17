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प्रशिक्षणार्थियों के लिए बेहतर माहौल और सुविधाओं पर जोर, डीएम ने परखा समस्तीपुर के पूसा केंद्र का हाल

By Abhinav KumarEdited By: Dharmendra Singh
Published: Thu, 17 Sep 2026 04:43 PM (IST)

जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने समस्तीपुर के पूसा स्थित सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को बेहतर माहौल, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए।

पूसा स्थित प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण करते जिलाधिकारी व उपस्थित अन्य। सौजन्य : जिला प्रशासन

पूसा स्थित प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण करते जिलाधिकारी व उपस्थित अन्य। सौजन्य : जिला प्रशासन

HighLights

  1. डीएम ने पूसा सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया।

  2. प्रशिक्षणार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और बेहतर माहौल पर जोर।

  3. पेयजल, शौचालय और साफ-सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश।

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। प्रशिक्षणार्थियों को बेहतर माहौल और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने गुरुवार को पूसा स्थित सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया।

उन्होंने केंद्र के विभिन्न कक्षों, परिसर, प्रशिक्षण गतिविधियों और आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान व्यवस्थाओं में सुधार और प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

प्रशिक्षण गतिविधियों की ली जानकारी

डीएम ने प्रशिक्षण केंद्र में संचालित गतिविधियों और प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने प्रशिक्षण की गुणवत्ता, केंद्र के संचालन की स्थिति और उपलब्ध संसाधनों के बारे में संबंधित पदाधिकारियों से पूछताछ की।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के साथ आवश्यक सुविधाएं और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है।

पेयजल व शौचालय की व्यवस्था देखी

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण कक्ष, पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति देखी। उन्होंने केंद्र परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने का निर्देश दिया। साथ ही, प्रशिक्षणार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने को कहा।

गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर

डीएम ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित करने तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों से केंद्र की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने को कहा। साथ ही, कमियों में आवश्यक सुधार करने तथा केंद्र से संबंधित कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया।

अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्थाएं ऐसी हों, जिससे प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने उपलब्ध सुविधाओं के समुचित संचालन और आवश्यक सुधार पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी अली एकराम सहित संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

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