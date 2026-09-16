Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज समस्तीपुर में नामांकन शुरू, संविदा पर नियुक्त होंगे सहायक प्राध्यापक

By Mukesh KumarEdited By: Ajit kumar
Published: Wed, 16 Sep 2026 02:32 PM (IST)

समस्तीपुर के श्रीराम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय में 50 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है, जो 18 सितंबर से ...और पढ़ें

प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होते ही पठन-पाठन का कार्य तुरंत शुरू हो जाएगा।

प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होते ही पठन-पाठन का कार्य तुरंत शुरू हो जाएगा।

HighLights

  1. श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों पर नामांकन शुरू।

  2. 18 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया और कागजात सत्यापन तेज।

  3. 366 सहायक प्राध्यापकों की संविदा पर नियुक्ति को मिली मंजूरी।

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Shriram Janki Medical College: सरायरंजन प्रखंड के नरघोघी स्थित श्रीराम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है।

कागजातों के सत्यापन का कार्य तेजी से चल रहा है। इस संस्थान को नामांकन के लिए 50 सीटें आवंटित की गई हैं।

18 सितंबर से नामांकन

संस्थान में 85 प्रतिशत सीटें राज्य कोटे और 15 प्रतिशत सीटें केंद्रीय कोटे के तहत आवंटित हैं। ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन के बाद मूल कागजातों की जांच होगी। इसके साथ ही 18 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

366 पदों पर नियोजन

स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 5 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में बेतिया, पूर्णियां, मधेपुरा, छपरा और समस्तीपुर शामिल हैं। इन कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के रिक्त 366 पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन को मंजूरी दी गई है।

प्राध्यापक देंगे योगदान

प्राचार्य डॉ. (प्रो.) एस.के. कर्ण ने बताया कि अगले 5 से 7 दिनों में 50 से 60 नए प्राध्यापक योगदान देंगे। इससे महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था और चिकित्सा सेवाएं काफी मजबूत होंगी।

पठन-पाठन की तैयारी

प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होते ही पठन-पाठन का कार्य तुरंत शुरू हो जाएगा। इसके लिए संस्थान स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके।