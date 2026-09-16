श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज समस्तीपुर में नामांकन शुरू, संविदा पर नियुक्त होंगे सहायक प्राध्यापक

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Shriram Janki Medical College: सरायरंजन प्रखंड के नरघोघी स्थित श्रीराम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है।

कागजातों के सत्यापन का कार्य तेजी से चल रहा है। इस संस्थान को नामांकन के लिए 50 सीटें आवंटित की गई हैं।

18 सितंबर से नामांकन

संस्थान में 85 प्रतिशत सीटें राज्य कोटे और 15 प्रतिशत सीटें केंद्रीय कोटे के तहत आवंटित हैं। ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन के बाद मूल कागजातों की जांच होगी। इसके साथ ही 18 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

366 पदों पर नियोजन स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 5 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में बेतिया, पूर्णियां, मधेपुरा, छपरा और समस्तीपुर शामिल हैं। इन कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के रिक्त 366 पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन को मंजूरी दी गई है।