समस्तीपुर के विभूतिपुर में सीएसपी से तीन लाख की लूट, ग्रामीणों ने एक बदमाश को दबोचा

संवाद सहयोगी, विभूतिपुर (समस्तीपुर)। शाहपुर-दलसिंसराय मुख्य पथ किनारे सरस्वती चौक सुरौली पर मंगलवार दोपहर चार की संख्या में पैदल पहुंचे हथियारबंद बदमाशों ने बैंक आफ बड़ौदा के सीएसपी को निशाना बनाया।

लूट की घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया, जब जमा-निकासी करने वाले ग्राहकों की संख्या कम थी। सीएसपी संचालक सुरौली वार्ड चार निवासी विवेक कुमार ने बताया कि करीब तीन लाख रुपये की लूट हुई है। बदमाशों ने योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया है।

मंगलवार दोपहर करीब एक बजे सीएसपी संचालक प्रत्येक दिन की तरह ग्राहकों से रुपये की जमा-निकासी कर रहे थे। तभी चार की संख्या में हथियारबंद बदमाश सीएसपी में ग्राहक बन कर दाखिल हुए और ग्रील को बंद कर दिया। उसके बाद सीएसपी संचालक को कब्जे में लेकर लूटपाट शुरू कर दी।

विरोध करने पर कट्टा तान दिया। फायरिंग की भी कोशिश की। बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे भी निकाल दिए। मुंह बंद होने की वजह सीएसपी संचालक के घिघियाने की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार वहां पहुंचे और शोर मचाया। दो बदमाशों की ग्रामीणों के साथ हाथापाई भी हुई। दोनों अपना चप्पल छोड़ भाग निकले। लोगों ने उनसे दो कट्टा और एक गोली छीन लिए। सीएसपी संचालक से उलझे दो अन्य अपराधी भी मौके से फरार हो गए। थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा, दारोगा टीपू कुमार, विशाल प्रताप सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंच छानबीन शुरू की।