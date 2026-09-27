समस्तीपुर के विभूतिपुर में मुर्गा दुकानदार की गला रेतकर हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात की आशंका

संवाद सहयोगी, विभूतिपुर (समस्तीपुर)। Samastipur Chicken Shopkeeper Murder: जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में रविवार शाम अपराधियों ने मुर्गा दुकानदार की गला रेतकर हत्या कर दी।

खोकसाहा-हरिचक पथ किनारे टेकना चौक पर स्थित दुकान में वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। मृतक की पहचान साखमोहन निवासी शंकर दास के 40 वर्षीय पुत्र अशोक दास के रूप में हुई है।

दुकान में की गई हत्या

जानकारी के अनुसार, अशोक दास रोज की तरह रविवार को भी अपनी फूस और एस्बेस्टस की दुकान पर मुर्गा काटकर मांस बेच रहे थे।

इसी दौरान सुनसान का फायदा उठाकर पहुंचे अपराधियों ने मुर्गा काटने वाले धारदार हथियार से उनका गला रेत दिया। वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए।

कुछ देर बाद उसकी पत्नी पहुंची तो उसे मृृत पाया। उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर जुट गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

पूर्व विवाद में हत्या की आशंका

हत्या की खबर फैलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक के स्वजन रोते-बिलखते हुए घटना के पीछे पूर्व की दुश्मनी को कारण बता रहे थे। स्वजन ने इसी विवाद में हत्या किए जाने की आशंका जताई है।