मां की आखों के सामने 6 साल की बच्ची ने तोड़ा दम, समस्तीपुर में स्कूल जाते वक्त ट्रक ने छीन लिया जिगर का टुकड़ा  

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलौथ में मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार सात वर्षीय बालिका की मौत हो गई।

बालू लदे ट्रक की ठोकर से मां के साथ स्कूल जा रही बालिका ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया।

मृतका की पहचान सरायरंजन थाना के दामोदरपुर महुली अख्तियारपुर निवासी आशुतोष रंजन की सात वर्षीय पुत्री सिद्धी के रूप में हुई है। सिद्धी संत मैरीज स्कूल की छात्रा थी।

बताया गया कि मंगलवार की सुबह वह अपनी मां के साथ स्कूटी पर सवार होकर स्कूल जा रही थी। इसी दौरान हरपुर एलौथ के समीप बालू लदे ट्रक ने स्कूटी में जोरदार ठोकर मार दी। दुर्घटना में सिद्धी गंभीर रूप से जख्मी हो गई और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।