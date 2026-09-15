Bihar Flood News: पटना में नदियों का जलस्तर घटा, गंगा-पुनपुन अब भी खतरनाक 

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में गंगा व पुनपुन का जलस्तर सोमवार को दिनभर घटा लेकिन दोनों नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर शाम पांच बजे 49.55 मीटर दर्ज किया गया जो खतरे के निशान 48.60 मीटर से 95 सेंटीमीटर ऊपर है।

वहीं, पुनपुन नदी का श्रीपालपुर में जलस्तर शाम पांच बजे 52.03 मीटर रहा। यह खतरे का निशान 51.28 मीटर से 75 सेंटीमीटर ऊपर है। गंगा का जलस्तर सोमवार सुबह छह बजे गांधी घाट पर 49.61 मीटर था, जो शाम पांच बजे 49.55 मीटर यानी 11 घंटे में छह सेंटीमीटर कम हुआ।

दीघा घाट पर सुबह 50.82 मीटर से घटकर शाम पांच बजे 50.76 मीटर रह गया। हालांकि, यहां भी नदी खतरे के निशान 50.45 मीटर से 31 सेंटीमीटर ऊपर है। जलस्तर में कमी के बावजूद जलप्रवाह की गति तेज है और लोगों से स्नान करने या पास जाने परहेज करने का आग्रह प्रशासन कर रहा है।

पुनपुन के जलस्तर में भी लगातार कमी का रुझान रहा। श्रीपालपुर में सुबह छह बजे 54.30 मीटर पानी था जबकि शाम पांच बजे 52.03 मीटर रह गया। शाम को यह खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर है। पुनपुन रेल पुल पर शाम पांच बजे 51.95 मीटर दर्ज हुआ जो खतरे के निशान 51.30 मीटर से 65 सेंटीमीटर अधिक है।

गंगा के गांधी घाट पर हाई फ्लड लेवल (एचएफएल) 50.52 मीटर है। सोमवार शाम का जलस्तर 49.55 मीटर रहा, यानी एचएफएल से करीब 97 सेंटीमीटर नीचे। दीघा घाट का एचएफएल 52.52 मीटर है और शाम का जलस्तर 50.76 मीटर रहा।