समस्तीपुर के बिथान से हत्या मामले में वांछित आरोपित गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ले गई साथ

अभिनव कुमार, समस्तीपुर। Samastipur Bithan Murder Case: पंजाब के होशियारपुर के माडल टाउन थाना में दर्ज हत्या के मामले में वांछित आरोपित को पंजाब पुलिस ने समस्तीपुर जिले के बिथान थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपित की पहचान कुआं गांव निवासी लक्ष्मी साहनी के पुत्र मोती साहनी के रूप में हुई है। होशियारपुर के माडल टाउन थाना कांड संख्या 110/24 में वह नामजद आरोपित था और उसकी तलाश की जा रही थी।

गुजरात में दी थी पनाह

पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद आरोपितों को मोती साहनी ने पनाह दी थी। उस समय वह गुजरात में नौकरी करता था और घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपित उसके साथ गुजरात में रहे थे। बाद में आरोपित उसके साथ बिथान भी पहुंचे, जहां वे पुलिस की नजर से बचकर रहे।

पुलिस ने बाद में हत्या के अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान मोती साहनी की संलिप्तता सामने आने के बाद पुलिस ने उसे भी मामले में आरोपित बनाया। उसके विरुद्ध न्यायालय से वारंट जारी होने के बाद पंजाब पुलिस ने बिथान पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया।

ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब ले गई पुलिस गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस ने मोती साहनी को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने के लिए संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद पंजाब पुलिस उसे अपने साथ पंजाब ले गई।