भागलपुर में जांच के बाद नगरा तक पहुंची आंच, छपरा में BRC के अकाउंटेंट की गिरफ्तारी से हड़कंप

जागरण संवाददाता, छपरा। जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) कार्यालय के स्थापना संभाग से निगरानी की टीम ने नगरा बीआरसी के अकाउंटेंट राजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

शिक्षकों के वेतन भुगतान में कथित गड़बड़ी के मामले में बुधवार को अकाउंटेट की अरेस्‍ट‍िंग हुई। इस कार्रवाई के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया। कर्मियों के बीच गिरफ्तारी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं।

नगरा में गलत भुगतान की जांच

शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, राजीव कुमार की गिरफ्तारी वित्तीय अनियमितता से जुड़े मामले में की गई है। बताया जाता है कि भागलपुर में शिक्षकों के गलत वेतन भुगतान की जांच के दौरान नगरा प्रखंड में भी इस तरह की गड़बड़ी का मामला सामने आया था।

इसके बाद निगरानी ने कार्रवाई की। हालांकि, गिरफ्तारी के कारणों और आरोपों को लेकर आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जाता है कि राजीव कुमार 2007 से नगरा प्रखंड के बीआरसी में कार्यरत हैं। मेकर-चेकर-एप्रूवर की भूमिका की जांच शिक्षा विभाग ने वेतन भुगतान की प्रक्रिया में मेकर, चेकर और एप्रूवर के स्तर पर संभावित गड़बड़ियों की जांच का निर्देश दिया था। इसी क्रम में भुगतान की प्रक्रिया और संबंधित कर्मियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। वेतन भुगतान में किसी भी तरह की अनियमितता रोकने के लिए विभाग ने भुगतान से पहले सत्यापन सुनिश्चित करने को भी कहा है।