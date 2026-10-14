समस्तीपुर में पुलिस टीम पर हमला, शराब तस्कर को छुड़ा ले गए ग्रामीण; सिपाही-चौकीदार का मोबाइल छीना

संवाद सहयोगी, रोसड़ा। थाना क्षेत्र के काजी डुमरा गांव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर धंधेबाज के स्वजन एवं ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। शराब के साथ गिरफ्तार धंधेबाज को पुलिस वाहन से उतारकर भगा दिया। इस दौरान भीड़ द्वारा पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ मारपीट व महिला सिपाही से दुर्व्यवहार किया गया। सिपाही एवं चौकीदार का मोबाइल भी छीन लिया।

गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने काजी डुमरा में छापेमारी कर किराना दुकान की आड़ में देसी चुलाई शराब का धंधा कर रहे लालबाबू पासवान को छह लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया। इसी बीच उसकी पत्नी मनीषा देवी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर हंगामा शुरू कर दिया।

चौकीदार का मोबाइल भी छीना पुलिस अभिरक्षा से जबरन लाल बाबू पासवान को मुक्त कराकर भगा दिया। मारपीट में दो पुलिस पदाधिकारी व एक कर्मी घायल हो गए। भीड़ द्वारा महिला सिपाही से भी अभद्र व्यवहार किया गया। साथ ही एक सिपाही एवं एक चौकीदार का मोबाइल भी छीन लिया।