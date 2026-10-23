उत्तर बिहार में 28 अक्टूबर के बाद बारिश के आसार, तापमान 35 डिग्री तक पहुंचने की संभावना

संवाद सहयोगी, पूसा। उत्तर बिहार में 24 से 28 अक्टूबर तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। आसमान साफ रहने की संभावना है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र की ओर से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले में 27 और 28 अक्टूबर को हल्के से मध्यम बादल छा सकते हैं।

वहीं, 28 अक्टूबर के बाद कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।

पूर्वानुमान के मुताबिक, इस अवधि में अधिकतम तापमान 29 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 18 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता 70 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 33 से 40 प्रतिशत तक रह सकती है। इस दौरान पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी दिशा से 4 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।