नेहा झा को 25 दिन बाद मिली बेल, बिहार जा रही ट्रेन से शराब तस्करी करने में हुई थी अरेस्ट

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Neha Jha Liquor Case Bail Update: समस्तीपुर जंक्शन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट कोच से 75 लीटर विदेशी शराब बरामदगी मामले में गिरफ्तार नेहा झा को सोमवार को अदालत से जमानत मिल गई।

चार सितंबर को न्यायिक हिरासत में भेजी गई नेहा लगभग 24 दिन बाद जेल से बाहर आएगी। हालांकि, इसी मामले में गिरफ्तार उसके बहनोई ईशान कुमार की जमानत अर्जी अब तक दाखिल नहीं की गई है।

एसी फर्स्ट से गिरफ्तारी

आरपीएफ, जीआरपी और सीआईबी की संयुक्त कार्रवाई में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एच-1 कूपे से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई थी। इस मामले में नेहा झा और उसके बहनोई ईशान कुमार को मौके से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

तारीख टलने के बाद मिली बेल नेहा झा की जमानत याचिका पर पूर्व में सुनवाई की तारीखें टलती रही थीं। सोमवार को समस्तीपुर न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए नियमित जमानत मंजूर कर ली। जमानत मिलने के बाद अब जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही उसकी रिहाई हो जाएगी।