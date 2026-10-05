नेचरमैन डॉ अनिल जोशी का दलसिंहसराय से संदेश, प्रकृति संरक्षण के बिना विकास और चमक दमक अधूरी

संवाद सहयोगी, दलसिंहसराय (समस्तीपुर)। Dr Anil Prakash Joshi Environment: पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति जनजागरूकता का संदेश लेकर साइकिल यात्रा पर निकले पद्मभूषण पर्यावरणविद् डा. अनिल प्रकाश जोशी सोमवार को दलसिंहसराय के बसढ़िया पहुंचे।

पंचायत सरकार भवन परिसर में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अजय कुमार, मुखिया हेमंत सहनी, जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

इस अवसर पर आयोजित जनसंवाद में डा. जोशी ने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के बिना विकास अधूरा है।

सोच बदलने की जरूरत

मनुष्य को अपनी जीवनशैली और प्रकृति के प्रति सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है।