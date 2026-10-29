समस्तीपुर में मिड-डे-मील पर संकट, वेंडरों को पांच माह से नहीं मिला भुगतान, 2 नवंबर से आपूर्ति ठप होने की आशंका

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन (एमडीएम) की राशि पिछले पांच माह से लंबित है। ऐसे में अब संचालन पर संकट गहराने लगा है। सामग्री आपूर्ति करने वाले वेंडरों का पिछले पांच से छह महीने का भुगतान लंबित है।

वेंडरों ने चेतावनी दी है कि एक नवंबर तक बकाया राशि नहीं मिली तो दो नवंबर से खाद्य सामग्री की आपूर्ति रोक दी जाएगी। इससे विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना प्रभावित होने की आशंका है। पांच महीने से भुगतान नहीं जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव अनिल कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन योजना) को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने परिवर्तन मूल्य की राशि का भुगतान नहीं होने से पैदा हुई समस्या का उल्लेख करते हुए एक नवंबर से पहले सभी वेंडरों का बकाया चुकाने की मांग की है।

पत्र के अनुसार, योजना के तहत सामग्री आपूर्ति करने वाले वेंडरों को पिछले पांच महीने से भुगतान नहीं हुआ है। इससे उन पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। वेंडर विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से बकाया राशि मांग रहे हैं। उन्होंने लिखित चेतावनी दी है कि तय समय तक भुगतान नहीं होने पर दो नवंबर से आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।

जून से बकाया है सामग्री का भुगतान राज एंड कंपनी के संचालक हिमांशु राज ने बताया कि मध्याह्न भोजन सामग्री के भुगतान के लिए सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को पत्र दिया जा चुका है। जून से आपूर्ति की गई सामग्री का भुगतान अब तक लंबित है।