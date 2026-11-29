संवाद सहयोगी, समस्तीपुर। Samastipur Cricket Tournament Final: समस्तीपुर के पटेल मैदान में रविवार को अंडर-14 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा।

आखिरी गेंद पर मगध प्रमंडल के हिमांशु यादव ने चौका लगाकर अपनी टीम को विजेता बना दिया। मगध ने पटना को पांच विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया।

राज्य खेल प्राधिकरण के बैनर तले जिला खेल विभाग की ओर से आयोजित चार दिवसीय प्रतियोगिता का समापन रविवार को पुरस्कार वितरण के साथ हुआ।

पटना ने दिया 138 रन का लक्ष्य

फाइनल मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पटना की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 137 रन बनाए। पटना की ओर से यशराज ने शानदार 76 रन की पारी खेली।

कुमार रोचक ने 26, अभिनव प्रकाश ने 16 और आयुष ने 14 रन का योगदान दिया। इस तरह मगध के सामने जीत के लिए 138 रन का लक्ष्य था। हिमांशु ने आखिरी गेंद पर दिलाई जीत लक्ष्य का पीछा करने उतरी मगध की टीम ने पूरे 20 ओवर में पांच विकेट पर 140 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। मगध की जीत के नायक हिमांशु यादव रहे, जिन्होंने 30 गेंदों पर नाबाद 50 रन बनाए।

आर्यन ने 22, अंकुश ने 15 और गौरव ने 13 रन का योगदान दिया। पटना की ओर से अवनीश, पार्थ, विराट यादव और मयंक ने एक-एक विकेट हासिल किया। अंतिम गेंद पर हिमांशु के चौके ने मगध की जीत पक्की कर दी।