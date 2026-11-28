जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और छोटी-छोटी बचत से आर्थिक मजबूती देने वाली जीविका की व्यवस्था में बड़ी वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है।

जिन रुपयों को महिलाओं ने मेहनत से जोड़कर समूह के खाते में जमा किया था, उन्हीं रुपयों की कथित तौर पर गुपचुप निकासी होती रही।

किरण जीविका महिला संकुल संघ जितवारपुर से जुड़े इस मामले में करीब 1.11 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगा है। इस पूरे प्रकरण में बैंक मित्र की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद जीविका से जुड़े समूहों में हलचल मची हुई है।

शिकायतों के बाद खुलने लगी पोल बताया जाता है कि संकुल संघ से जुड़ी किरण जीविका समूह की राशि में गड़बड़ी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शुरुआत में शिकायतों की वास्तविकता स्पष्ट नहीं हो सकी। हालांकि, शिकायतों का सिलसिला नहीं थमा तो मामले की जांच कराई गई। जांच के दौरान वित्तीय अनियमितता की परतें खुलने लगीं। इसके बाद करीब 1.11 करोड़ रुपये की राशि के गबन का मामला सामने आया। बैंकिंग प्रक्रिया के सहारे निकासी का आरोप आरोप है कि बैंक मित्र ने बैंकिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल कर स्वयं सहायता समूहों के खातों से राशि की निकासी की। बताया जा रहा है कि समूहों से कलेक्शन के रूप में जुटाई गई रकम बैंक तक पहुंची ही नहीं। इस तरह राशि के लेनदेन में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है।

हालांकि, कितने समूहों की राशि प्रभावित हुई और किस अवधि में कितनी निकासी की गई, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। महिलाओं की जमा पूंजी पर उठे सवाल जीविका से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं नियमित बचत और सामूहिक प्रयासों से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करती हैं। ऐसे में 1.11 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय गड़बड़ी ने समूहों की जमा पूंजी की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की जांच के बाद अब यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि राशि की निकासी कैसे हुई और इसमें किन लोगों की भूमिका रही।