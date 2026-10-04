Bihar News : सरोज से थी राज कपूर की यारी, अपनी ही राइफल दोस्त के घर मिली और बदल गई पूरी कहानी

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । निलंबित एएसआई सरोज से राज कपूरी सिंह की यारी उन्हें भारी पड़ी है। सरोज के घर से बरामद रायफल जांच-पड़ताल में राज कपूर सिंह के नाम पर दर्ज होने बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

हालांकि, उक्त रायफल लाइसेंसी है। राज कपूर जनसुराज के नेता है। वे गत विस चुनाव में पार्टी की टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। इससे पहले जिलाध्यक्ष की भूमिका भी निभा चुके है।

वहीं वे जनसुराज से पहले भाजपा में भी रह चुके है। बताया गया कि एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की कार्रवाई के दौरान सरोज के घर से भारी संख्या में हथियार की बरामदगी की थी। इसमें इंसास और राइफल के अलावा अन्य हथियार मिले थे। इसमें शामिल एक राइफल राज कपूर के नाम पर दर्ज था।

उक्त घटना के बाद राजकपूर सिंह ने न्यायालय में राइफल के चोरी होने से संबंधित परिवाद दर्ज कराया। कोर्ट ने मामला में संज्ञान लेते हुए पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए। बाद में मोहिउद्दीननगर पुलिस ने थाना कांड 25/26 दर्ज करते हुए छानबीन शुरू की। इस दौरान पुलिस ने चोरी की गई राइफल संख्या 166109096 का सत्यापन करते हुए पाया कि उक्त राइफल सरोज के घर से बरामद हुई थी। पुलिस ने राज कपूर के केस को असत्य करार देते हुए सरोज सिंह मामले में उन्हें अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया और उन्हें मामले में संलिप्त पाया। रविवार की रात पुलिस ने राज कपूर को उसके घर से गिरफ्तार किया। टीम ने आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।