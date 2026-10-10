समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर आंधी और बारिश से दो घंटे परिचालन ठप, अवध असम और बिहार संपर्क क्रांति फंसीं

संवाद सहयोगी, पूसारोड (समस्तीपुर)। Samastipur Muzaffarpur Rail Route: समस्तीपुर रेल मंडल के खुदीराम बोस पूसा और कर्पूरीग्राम स्टेशन के बीच डाउन लाइन पर तेज आंधी के कारण पेड़ गिरने से रेल परिचालन लगभग दो घंटे तक पूरी तरह ठप रहा।

शनिवार सुबह करीब छह बजे अचानक आई तेज आंधी, गरज-चमक और भारी वर्षा के कारण क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। प्रभावित हुईं प्रमुख ट्रेनें रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से अवध असम एक्सप्रेस और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें बीच रास्ते में ही फंस गईं। खुदीराम बोस पूसा स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक मंजय कुमार ने बताया कि ट्रेन संख्या 15910 अवध असम एक्सप्रेस, 12566 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और एक सवारी गाड़ी का परिचालन सीधे तौर पर प्रभावित हुआ।