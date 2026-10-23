छठ पर घर लौटना मुश्किल! बिहार आने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग, कन्फर्म टिकट के लिए मारामारी

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Diwali Chhath Special Trains: दुर्गापूजा का समापन होते ही अब दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं।

दूसरे राज्यों और महानगरों में नौकरी व पढ़ाई कर रहे प्रवासी अपने घर लौटने के लिए बेताब हैं। हालांकि, ऐन वक्त पर टिकट बुक कराने की कोशिश कर रहे यात्रियों के सामने कंफर्म सीट का बड़ा संकट खड़ा हो गया है।

नई दिल्ली से समस्तीपुर और आसपास के जिलों की तरफ आने वाली प्रमुख ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीटों के लिए मारामारी दिल्ली और समस्तीपुर के बीच लगभग 10 प्रमुख नियमित ट्रेनें संचालित होती हैं, इसके बावजूद यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। कई महत्वपूर्ण ट्रेनों की स्लीपर और इकोनॉमी श्रेणी में ऑनलाइन बुकिंग लगभग बंद हो चुकी है। त्योहार की तारीख नजदीक आने के साथ ही घर जाने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में जिन यात्रियों ने पहले से बुकिंग नहीं कराई थी, वे काफी परेशान नजर आ रहे हैं।

तत्काल का ही सहारा दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में रहने वाले प्रवासियों के पास अब मुख्य रूप से तत्काल टिकट या अन्य वैकल्पिक साधनों का ही सहारा बचा है। परिवार के साथ पर्व मनाने की चाहत रखने वाले लोग तत्काल कोटे पर उम्मीदें टिकाए बैठे हैं। हालांकि, तत्काल में सीटें सीमित होने के कारण टिकट कंफर्म होने की कोई गारंटी नहीं होती है, जिससे यात्रियों की चिंता और अधिक बढ़ गई है।