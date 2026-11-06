समस्तीपुर में पिस्तौल की बल पर फाइनेंस कर्मी से 83 हजार की लूट

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। उजियारपुर थाना क्षेत्र के पचपैका गांव में बाइक सवार तीन बदमाशों ने हथियार के बल पर एक फाइनेंस कर्मी से 83 हजार 505 रुपये लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश बसढ़िया-सरायरंजन सड़क से उत्तर दिशा की ओर फरार हो गए।

इस संबंध में उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक की दलसिंहसराय महावीर चौक शाखा में सीआरओ पद पर कार्यरत कर्मजीत कुमार ने उजियारपुर थाना में अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित चमथा बरखुट गांव निवासी कैलाश राम के पुत्र है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार कर्मजीत कुमार गुरुवार को करीब 12:30 बजे दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के पाड़ गांव में 26 ग्राहकों से बैठक के बाद 83,505 रुपये वसूल कर लौट रहे थे।