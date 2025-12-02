Samastipur : 40 हजार की रिश्वत के आरोप में दलसिंहसराय अनुमंडल कृषि पदाधिकारी गिरफ्तार
समस्तीपुर में निगरानी विभाग की टीम ने दलसिंहसराय के अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राकेश कुमार को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। इस मामले में उनके सहायक ललन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कार्रवाई से सरकारी महकमे में खलबली है।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । निगरानी विभाग पटना की टीम ने दलसिंहसराय अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राकेश कुमार को 40 हजार की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। टीम ने उनके सहायक ललन कुमार को भी गिरफ्तार किया है।
समस्तीपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कार्रवाई किसी फिल्मी सीन से कम नहीं रही। जैसे ही तय रकम ली गई, टीम ने तुरंत दबिश देकर पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में उनका सहायक ललन कुमार भी शिकंजे से बच नहीं सका।
गिरफ्तारी के बाद कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई। भ्रष्टाचार पर यह सख्त कार्रवाई सरकारी महकमे में खलबली पैदा कर गई है।
