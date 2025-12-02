Samastipur : 40 हजार की रिश्वत के आरोप में दलसिंहसराय अनुमंडल कृषि पदाधिकारी गिरफ्तार

समस्तीपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कार्रवाई किसी फिल्मी सीन से कम नहीं रही। जैसे ही तय रकम ली गई, टीम ने तुरंत दबिश देकर पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में उनका सहायक ललन कुमार भी शिकंजे से बच नहीं सका।

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । निगरानी विभाग पटना की टीम ने दलसिंहसराय अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राकेश कुमार को 40 हजार की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। टीम ने उनके सहायक ललन कुमार को भी गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तारी के बाद कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई। भ्रष्टाचार पर यह सख्त कार्रवाई सरकारी महकमे में खलबली पैदा कर गई है।

