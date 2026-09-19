दलसिंहसराय में SH-88 पर चला प्रशासन का बुलडोजर, बाजार समिति के पास दर्जनों दुकानें ध्वस्त

अंगद कुमार सिंह, दलसिंहसराय (समस्तीपुर)। Dalsinghsarai Encroachment Removal: दलसिंहसराय में बाजार समिति के पास एसएच-88 के दोनों किनारों पर शनिवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया।

इस दौरान सड़क और बाजार समिति की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई स्थायी और अस्थायी दर्जनों दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया।

जेसीबी की मदद से दुकानों को ध्वस्त कर सड़क किनारे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

लाउडस्पीकर से दी सूचना

अभियान के दौरान प्रशासन की ओर से लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार उद्घोषणा कर अतिक्रमणकारियों को दुकानें हटाने की सूचना दी जा रही थी।

लोगों को सरकारी जमीन एवं सड़क की सीमा में किसी प्रकार का निर्माण या दुकान नहीं लगाने की हिदायत दी गई। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानों के आगे बने शेड, बांस-बल्ला और अन्य अस्थायी संरचनाओं को भी हटाया गया।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अवर निर्वाचन पदाधिकारी रवि रंजन कुमार, सीओ मो. जमशेद आलम, बीडीओ राजीव, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिसार कुमार सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में की गई।

प्रशासन की टीम ने बाजार समिति के आसपास एसएच-88 के दोनों किनारों पर सड़क एवं बाजार समिति की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को चिह्नित कर कार्रवाई शुरू की। अभियान को लेकर मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही।

भारी पुलिस बल तैनात

अतिक्रमण हटाने के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों की तैनाती की गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई होने के कारण अभियान शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा।