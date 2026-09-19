Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

समस्तीपुर में NH28 पर ट्रक बना 'आग का गोला', लाखों का कॉस्मेटिक सामान जलकर खाक; बाल-बाल बचे ड्राइवर-खलासी 

By Ajay Pandey Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Sat, 19 Sep 2026 07:46 AM (IST)

समस्तीपुर के दलसिंहसराय में एनएच-28 पर एक कॉस्मेटिक सामान से लदे ट्रक में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया।

ट्रक में लगी आग। फोटो जागरण

ट्रक में लगी आग। फोटो जागरण

HighLights

  1. बसढ़िया में एनएच-28 पर कॉस्मेटिक ट्रक में लगी आग।

  2. ट्रक में लदा निहार तेल सहित सारा सामान जला।

  3. चालक-खलासी ने कूदकर जान बचाई, पुलिस कर रही जांच।

संवाद सहयोगी, दलसिंहसराय। समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय प्रखंड क्षेत्र के बसढ़िया स्थित एनएच-28 पर बैगन चौक के समीप शनिवार की अहली सुबह कॉस्मेटिक सामान से लदे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई।

आग की चपेट में आने से ट्रक में लदा निहार नारियल तेल समेत अन्य कॉस्मेटिक सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।

स्थानीय लोगों के अनुसार, ट्रक में आग कैसे लगी, इसका कारण तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका। वहीं, ट्रक चालक के अनुसार, दूसरे ट्रक से टक्कर होने के बाद अचानक ट्रक में आग लग गई। आग तेजी से फैलने के बाद चालक और खलासी ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई।

आग की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इसके बाद दमकल कर्मियों की टीम भी मौके पर पहुंची।

स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक ट्रक में लदा अधिकांश सामान और ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो चुका था।

घटना की सूचना मिलने के बाद दलसिंहसराय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस दुर्घटना और आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।

यह भी पढ़ें- विश्वकर्मा पूजा की मूर्ति विसर्जन से पहले मातम: हाइवा ने लोगों को कुचला, युवक-बच्चे की मौत; 7 गंभीर घायल