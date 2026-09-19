समस्तीपुर में NH28 पर ट्रक बना 'आग का गोला', लाखों का कॉस्मेटिक सामान जलकर खाक; बाल-बाल बचे ड्राइवर-खलासी 

संवाद सहयोगी, दलसिंहसराय। समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय प्रखंड क्षेत्र के बसढ़िया स्थित एनएच-28 पर बैगन चौक के समीप शनिवार की अहली सुबह कॉस्मेटिक सामान से लदे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई।

आग की चपेट में आने से ट्रक में लदा निहार नारियल तेल समेत अन्य कॉस्मेटिक सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।

स्थानीय लोगों के अनुसार, ट्रक में आग कैसे लगी, इसका कारण तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका। वहीं, ट्रक चालक के अनुसार, दूसरे ट्रक से टक्कर होने के बाद अचानक ट्रक में आग लग गई। आग तेजी से फैलने के बाद चालक और खलासी ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई।